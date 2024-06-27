Россиянам раскрыли способ, как не отвлекаться во время работы

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как не отвлекаться во время работы и сосредоточиться на выполнении одного дела. По ее мнению, очень важно отложить телефон, устранить все отвлекающие факторы и закончить все предыдущие дела, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если вы, например, садитесь работать, нужно убрать все: телефон, переписки в социальных сетях, устранить все, что может вас отвлекать», — отметила эксперт.

Также Дугенцова указала, что перед работой необходимо завершить все предыдущие дела, чтобы навязчивые мысли о них не беспокоили во время выполнения конкретной задачи.

Люди, которые не практикуют осознанность путем, например, медитаций или занятий йогой, хуже концентрируются на делах. Психолог рекомендовала практиковать элементарную осознанность хотя бы во время приема пищи — не отвлекаться на телефон, телевизор, компьютер и другие отвлекающиеся факторы, а полностью погрузиться в процесс.

Шум на улице, у соседей или даже в соседней комнате — это тоже отвлекающие факторы. По мнению Дугенцовой, следует по возможности устранить их — тогда сосредоточиться на работе будет намного проще.