Россиянам раскрыли, когда отступит аномальная жара

Жаркая погода, установившаяся в ряде российских регионов, продолжает бить температурные рекорды. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что над южными территориями страны адаптировалась теплая воздушная масса, которая практически не двигается, сообщает Общественное Телевидение России .

Наиболее сложная ситуация сохраняется на юге и на Северном Кавказе, где аномальная жара достигла 40 градусов. Такой зной может держаться как минимум еще 10 дней, указал эксперт.

«Такая жаркая погода продержится минимум ближайшие 10 дней. Дальше пока не видно, что будет происходить. По крайней мере, пока перспективы там жаркие», — отметил метеоролог.

В то же время, по словам Ильина, жителям Центральной России повезло больше — в ближайшие дни в этом регионе ожидается похолодание, а также неустойчивая ветреная погода с дождями.