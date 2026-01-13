Россиянам посоветовали прибыльно избавиться от ненужных подарков

После новогодних праздников наблюдается всплеск возвратов товаров и заполнение онлайн-площадок невостребованными подарками. «Вечерняя Москва» обратилась к специалисту по коммуникациям Анастасии Бастрыкиной, чтобы узнать, как эффективно реализовать полученные презенты.

Эксперт рекомендует начать с опроса среди близких: возможно, кто-то из них планировал приобрести подобный товар и будет рад получить его по сниженной цене.

Если среди знакомых покупателей не нашлось, можно воспользоваться специальными сервисами с бесплатными объявлениями. Перед размещением предложения следует изучить цены на аналогичные товары, чтобы установить конкурентоспособную стоимость.

Также Бастрыкина рекомендовала сделать качественные фотографии и подготовить подробное описание с характеристиками товара. При продаже техники желательно наличие оригинальной упаковки.

Также эксперт рекомендовала не игнорировать размещение объявлений о продаже той или иной вещи в соцсетях. Их можно публиковать в тематических группах и каналах, а также на личных страницах, если это не вызовет неудобства у дарителя.

Для повышения шансов на продажу лучше указать подробные условия, такие как стоимость доставки, местоположение и время самовывоза. Россиянам также рекомендовали пользоваться маркетинговыми приемами, применяемыми в магазинах: скидки при покупке нескольких товаров. Важно соблюдать меры предосторожности и не раскрывать личную информацию до получения оплаты или подтверждения сделки через безопасный сервис.

