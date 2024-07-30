Россиянам ответили, в каких случаях нужно порвать любовные отношения

Психолог Ярикова: если отношения похожи на поле боя, то их нужно прекращать

Современные люди много говорят о построении здоровых партнерских отношений между мужчиной и женщиной. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала, как влюбленные могут распознать невротическую и опасную связь, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ссоры и недопонимания случаются у всех, гладко бывает только в сказках или в кино. Однако если большая часть ваших отношений — это поле боя, где вам нужно все время оправдываться, защищаться или заслуживать свое внимание, тогда эти отношения нельзя назвать здоровыми», — сказала специалист.

Если отношения не делают человека счастливым, то такие связи следует оборвать, считает психолог.

Еще один важный признак нездоровых отношений — это постоянное беспокойство, невозможность расслабиться и быть собой. Если человек все время задумывается, как отреагирует партнер на его действия или слова, возможно, эти отношения не имеют перспектив. Так же и с критикой: постоянно критикующий партнер вряд ли может по-настоящему любить, считает Ярикова.