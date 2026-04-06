Россиянам ответили, получится ли вырастить сакуру на даче

В России можно выращивать многие виды сакуры, если выбрать сухое и защищенное от ветра место. Об особенностях посадки и ухода рассказала биолог Марина Татаренко, сообщает Газета.ru .

Преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения отметила, что сакурой называют более 11 видов декоративных вишен и слив. Их плоды несъедобны, а выращивают деревья ради обильного цветения.

«В ботаническом смысле сакурой называют целую группу косточковых культур — более 11 видов декоративных деревьев вишни и сливы. Их плоды полностью несъедобны, и культивируются они исключительно ради обильных и красивых белых или розовых цветов. Климатические условия позволяют выращивать в России многие виды сакуры. И правила ухода за ней мало отличаются от правил ухода за обычными сливой и вишней. Как и все косточковые, сакура категорически не переносит заболоченных грунтов — застой влаги у корней для нее губителен. Плохо растет на торфяных почвах с кислой реакцией (pH ниже 5), поэтому при посадке сакуры в яму полезно добавить гравий из известковых пород — он помогает снизить кислотность», — поделилась Татаренко.

Биолог рекомендовала высаживать дерево на освещенных участках, защищенных от холодных ветров. Низины и склоны не подходят из-за застоя холодного воздуха.

Оптимальное время для посадки сакуры — это ранняя весна, в частности апрель, до момента активного сокодвижения и распускания почек. Альтернативным сезоном является осень, сентябрь–октябрь, примерно за месяц-полтора до наступления заморозков. Уход за сакурой подразумевает обильный, но редкий полив. Важно, чтобы между поливами земля успевала просыхать. Дерево нуждается в питательных веществах как весной, так и осенью: весенняя подкормка включает азот и фосфор, а осенняя — фосфор и калий. Такой режим подкормок способствует долголетию растения и пышному цветению. Следует помнить, что период цветения сакуры краток, зачастую ограничиваясь всего несколькими днями, заключила Татаренко.

