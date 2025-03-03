Россиянам ответили, почему важно стерилизовать питомцев

Стерилизация питомцев важна не только для их здоровья, но также для безопасности в обществе и улучшения экологической обстановки. Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, какие проблемы решает эта процедура, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным Всероссийской переписи домашних животных от 2023 года, в РФ насчитывается около 74,8 млн питомцев. За 3 года рост популяции составил 11%. Тем не менее, предсказать, сколько из них в итоге окажутся бездомными, невозможно. К бродячему образу жизни животных приводит множество причин: смерть хозяев, безответственность владельцев и др. Стерилизация поможет предотвратить случаи нежелательной беременности и сократить количество бездомных питомцев.

Эксперт отметила, что важно развеять стереотипы владельцев животных о стерилизации. Многие хозяева уверены, что их питомцу необходимо дать потомство, а процедура негативно скажется на поведении четвероногого друга. На самом деле, стерилизация улучшает качество жизни и уменьшает риск заболеваний.

Также часть владельцев называет процедуру неэтичной, поскольку она нарушает естественные процессы в организме животного. Врач отметила, что репродуктивное поведение собак и кошек инстинктивно. У нестерилизованных четвероногих на гормональную систему оказывается высокое давление, что повышает риски развития таких заболеваний, как рак молочных желез, пиометра и т. д.