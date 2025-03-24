Россиянам ответили, куда можно сдать ненужные вещи и предметы на переработку

Стало известно, кому и как могут быть полезны ненуженые вещи, найденные после уборки, сообщает «Вечерняя Москва».

Старые вещи, которые уже не пригодятся хозяину, можно сдавать на переработку, например, в экоцентр «Сборка». Сооснователь экоцентра Анна Нафиева рассказала, что они сотрудничают с множеством благотворительных организаций по типу «Ночлежки», которые принимают одежду и для взрослых, и для детей. Домашний текстиль, вещи с дырками или без фурнитуры также можно принести, но они отправятся на переработку.

Также сейчас у центра открыт сбор для благотворительной организации «Пища жизни». Волонтеры акции каждый день кормят людей в непростой жизненной ситуации горячими обедами. Поэтому в экоцентр можно принести пол-литровые, трехсот- или двухсотграммовые банки с широкими горлышками и крышками, одноразовые тарелки и столовые приборы, контейнеры.

Картон, книги, газеты, журналы и другую макулатуру, чеки, виниловые пластинки, CDи DVD-диски, пластиковые бутылки, зубные щетки, ручки, фломастеры и даже пакет с пакетами также примут в «Сборке».

«Мы принимаем 65 видов вторсырья. И это количество постоянно растет», — добавила Нафиева.

Просроченные лекарства также принимаются экоцентром. Хранить их дома небезопасно, а в «Сборке» их отправят на переработку. Электронные приборы принимают в Потаповском переулке: можно сдать ненужные провода, гаджеты, бытовую технику и т. д. Стеклянные и металлические части таких приборов можно использовать повторно.

Отмечается, что при большом количестве ненужных вещей дома люди могут воспользоваться услугой экотакси. Машина заберет вещи из любой точки в Москве и Подмосковье, цена будет зависеть от расстояния. На сервисе mos.ru с помощью услуги «Вывоз ненужных вещей» можно избавиться от крупногабаритных предметов.