Россиянам ответили, какую технику могут отследить силовики

Недавно правоохранительные органы США рассказали об одном из случаев, как они смогли вернуть похищенный Ferrari его законному владельцу. Как оказалось, успех в поиске этого спортивного автомобиля стал возможен благодаря наушникам Apple AirPods, стоимость которых составляет 130 долларов. В связи с этим IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков объяснил, как повседневные предметы могут содействовать в раскрытии преступлений, сообщает RuNews24.ru .

Тогда в похищенной у американца машине остались наушники Apple AirPods, которые полиции США удалось отследить. Важно отметить, что гаджет автоматически соединился с iPhone одного из угонщиков через систему Apple, предназначенную для отслеживания утерянных устройств. Именно это дало возможность точно определить местонахождение спорткара и вовремя задержать правонарушителей.

«Любое устройство, передающее радиосигнал, может быть отслежено», — отметил Ермаков.

По его словам, многие производители сложных устройств собирают данные о своих клиентах, включая сведения об их действиях. В этом контексте не только AirPods, но и сам автомобиль с его системой геолокации могли стать источником информации для правоохранительных органов.