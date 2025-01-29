Россиянам ответили, как законно можно затянуть развод

Юрист Татьяна Соколова объяснила, что российское законодательство не может принудительно сохранить брак, если один из супругов хочет развестись. Исключения касаются лишь определенных ситуаций, сообщает «Секрет Фирмы» .

Суд может отказать в разводе, если на момент подачи иска один из супругов беременен или у них есть совместный ребенок до одного года. Также суд отклонит иск, если истец дважды не явится на заседание без уважительных причин.

Для тех, кто хочет затянуть развод, Соколова предложила несколько легальных способов. Во-первых, если супруг находится на специальной военной операции (СВО), процесс может быть приостановлен до его возвращения. Нужно уведомить суд о его участии, предоставив соответствующие доказательства. Во-вторых, болезнь или командировка также могут послужить основанием для отложения заседания.

Третьим способом является просьба к суду о предоставлении срока на примирение, который может составлять до трех месяцев. Однако, если есть доказательства домашнего насилия или зависимости, такой срок может быть сокращен. Четвертый вариант — обжалование решения суда в апелляции. Это позволяет увеличить срок развода, особенно если есть нарушения в процессе.

Наконец, если развод был вынесен без ведома одного из супругов (заочно), можно оспорить это решение, предоставив уважительные причины неявки в суд. В случае отказа суда, возможна подача апелляции.

«При отмене судом заочного решения брак будет считаться расторгнутым после нового рассмотрения дела», — объяснила Соколова.