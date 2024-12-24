Россиянам ответили, как не совершать спонтанных покупок к Новому году

Согласно статистике, около 40% розничных покупок являются спонтанными, и под Новый год эти расходы увеличиваются. Финансовый эксперт Алексей Лашко, ведущий ГК «Содействие», поделился советами по управлению такими покупками, сообщает «ФедералПресс» .

Во-первых, важно превратить спонтанные приобретения в запланированные. Для этого следует заранее установить бюджет и обсудить его с семьей, чтобы избежать ненужных трат. Лашко подчеркнул, что общий семейный бюджет основан на открытости и совместных планах, таких как накопления на крупные покупки или распределение премий.

Хотя планирование может снизить элемент сюрприза, оно помогает делать более осознанные и радующие покупки. Кроме того, эксперт отмечает, что подарки не всегда должны быть материальными. Внимание, участие и совместные увлечения могут стать более ценными, чем деньги.

Лашко также предостерег от «покупки» отношений через подарочные сертификаты, призывая уделять больше человеческого внимания близким.

«Задайте себе вопрос „Если бы у меня было сейчас денег в два раза меньше, как бы я решал вопросы с подарками, покупками?“. И, наверное, точно найдется другое решение», — заключил Лашко.