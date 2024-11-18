Россиянам ответили, как не попасться на мошенников, получая цветы от анонима

Эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук рассказал о новых методах мошенничества, которые связаны с подарками.

Мошенники отправляют жертвам подарки или цветы, а затем просят сообщить «код подтверждения доставки». Хотя этот метод не нов, его использование становится все более изощренным. Ющук пояснил, что злоумышленники массово звонят и не затрачивают усилий на физическую доставку.

Их цель — убедить жертву сообщить код, заставляя думать, что это часть процесса доставки. На самом деле мошенники могут уже иметь доступ к аккаунтам жертвы и используют код для дальнейших действий, таких как кража денег или личных данных.

«И если вы столкнулись с чем-то анонимным, то ждите сами, пока этот кто-то проявится, тот, кто вам отправлял непосредственно доставку», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В заключение Ющук посоветовал быть бдительными и игнорировать подозрительные запросы, особенно если они анонимны.