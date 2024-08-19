Россиянам ответили, как легко рассчитать сумму отпускных по формуле

Юрист Илья Русяев назвал формулу, по которой можно легко рассчитать отпускные. Необходимо умножить количество рабочих дней в отпуске на стоимость рабочего дня и разделить на средний дневной заработок, сообщает NEWS.ru .

По словам юриста, есть формула для определения точки безубыточности — минимального количества выходных дней в отпуске, при котором сумма отпускных не будет меньше зарплаты за аналогичный период.

«Формула выглядит так: количество необходимых выходных равно количеству рабочих дней в отпуске, умноженному на стоимость рабочего дня и поделенному на средний дневной заработок», — поделился Русяев.

По мнению эксперта, данный расчет и производственный календарь помогут найти самый оптимальный период для отдыха даже в тех месяцах, которые изначально выглядят невыгодными для этого.

Русяев рекомендовал уделить особое внимание датам начала и завершения отпуска. Он отметил, что можно планировать отпуск так, чтобы он включал выходные дни — это позволит увеличить финансовые выплаты. Однако следует помнить, что, если в дни отпуска имеются нерабочие праздничные дни, они не рассматриваются как часть календарного отпуска и не подлежат оплате. Тем не менее, такие праздники могут увеличить продолжительность отпуска, что может сыграть на руку сотруднику.