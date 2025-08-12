Россиянам ответили, где купить и как выбрать хорошую сочную дыню

Роспотребнадзор: сочную зрелую дыню можно определить по звуку, запаху и виду

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать самую вкусную и сочную дыню, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Для начала россиянам рекомендовали проверять хвостик. При легком нажатии противоположная сторона от стебля должны быть немного мягкой, что будет говорить о достаточной зрелости плода.

Также зрелость можно определить с помощью звуков. При стуке по поверхности дыни глухой звук будет считаться хорошим показателем, а звонкое звучание будет говорить о неспелости плода.

Не стоит забывать и о запахе. Спелый фрукт обязательно источает приятный сладкий аромат, в то время как незрелая дыня пахнуть не будет. Особенно яркий аромат фрукт имеет у плодоножки.

Не менее важен и внешний вид. Хорошая дыня должна быть гладкой, целой и без повреждений, царапин и пятен. Также стоит выбирать плоды средних размеров.

В заключение россиянам не рекомендовали покупать фрукт возле автотрасс и у случайных продавцов на улице, так как такие места опасны накоплением выхлопов и грязи. Наиболее безопасными точками для покупки является супермаркет и официальные торговые точки рынков.