Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае

Брать отпуск в мае будет невыгодно из-за длинных праздников, так как количество рабочих дней в месяце снижается, объяснила эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости .

«С финансовой точки зрения, май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные», — указала эксперт.

Нечаева пояснила, что в отпускные дни не войдут только 1 и 9 мая, так как именно они являются праздничными. Остальные выходные не продлят время отдыха. При этом соотношение рабочих дней к нерабочим влияет на объем отпускных.

«Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня)», — добавила эксперт.

Также она добавила, что сотруднику должны оплатить работу в нерабочий праздничный день и дать дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату.