Россиянам объяснили, кому с 1 июля полагается прибавка к пенсии

Юрист Елена Кузнецова напомнила, что с 1 июля 2024 года представители Социального фонда России (СФР) в беззаявительной форме пересчитают страховые пенсии уволенным в июне, сообщает Life.ru .

По ее словам, также гражданам РФ, достигшим 80 лет или получившим первую группу инвалидности в июне этого года, повысят пенсию на 8 134 рубля с даты рождения или установления инвалидности.

«Причем обращаться за такими перерасчетами в СФР не требуется. Все перечисленные увеличения пенсии будут произведены в беззаявительном порядке», — объяснила эксперт.

Помимо этого, пожилые россияне с июля смогут воспользоваться еще одной льготой. Речь идет об оплате счетов за услуги ЖКХ без банковской комиссии.