Россиянам объяснили, кому положены две пенсии в апреле

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в апреле ряд россиян получают сразу две выплаты, сообщает агентство « Прайм ».

Это касается тех, кто получает пенсию с 1 по 4 число каждого месяца. В этом году 1–4 мая выпадают на нерабочие дни, поэтому пенсия будет выплачена в конце апреля.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число», — указал эксперт.

Получается, что в апреле эти категории граждан получат сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.

Из-за того, что россиян в мае ждут долгие праздники, в том числе за счет переноса выходных дней, график выплат пенсий изменится и часть пенсионеров страны получат своих денежные средства ранее стандартного срока — в последних числах апреля вместо мая.