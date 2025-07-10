Главгосстройнадзор проверяет соблюдение нацстандарта застройщиками Подмосковья

Главгосстройнадзор Московской области строго следит за соблюдением застройщиками национального стандарта безбарьерной среды. Чтобы каждый новый объект в Подмосковье — будь то жилой дом, торговый центр или социальное учреждение — был по-настоящему удобен и безопасен для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы ведомства проверяют:

функциональность и безопасность пандусов,

наличие специализированных парковок,

пути движения внутри зданий,

ширину коридоров и дверных проемов,

освещение и навигацию.

«Сегодня доступная среда — это не пожелание, а обязательная часть проектной документации и неотъемлемый элемент современного строительства. Мы не просто проверяем наличие пандусов, мы смотрим, насколько они функциональны и безопасны. Это вопрос не только закона, но и комфорта каждого человека», — поясняют инспекторы строительного надзора.

Главгосстройнадзор Московской области обращает внимание застройщиков на необходимость строго соблюдать требования действующих стандартов доступной среды и призывает ответственно относиться к исполнению соответствующих нормативных предписаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.