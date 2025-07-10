Роспотребнадзор: рабочий день уменьшается при жаре в офисе больше 28,5 градусов

Пресс-служба Роспотребнадзора перечислила рекомендация по работе в условиях жары. В частности, при высокой температуре должен сокращаться рабочий день.

Если в офисе есть кондиционер, то температура воздуха должна поддерживаться на уровне 24-25 градусов тепла. Если же она вырастет выше 28,5 градусов, рабочий день нужно сократить на час. При увеличении до 29 градусов отпускать сотрудников домой можно за два часа.

Если температура воздуха в офисе выше 30,5 градусов, то рабочий день нужно уменьшить на четыре часа. Работа на улице при температуре воздуха более 32,5 градусов относится к опасной (экстремальной).

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупредила, что с 11 по 14 июля в Москве будет аномально жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 30 до 35 градусов тепла.