До +35 градусов: МЧС выпустило предупреждение из-за аномальной жары в Москве

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре до +35 градусов на этой неделе

С 11 по 14 июля в столице установится аномально жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться от плюс 30 до плюс 35 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Горожанам следует проявлять бдительность во время прогулки по улице. Нельзя допускать перегрева на солнце, а одеваться нужно в светлые вещи. Не стоит забывать и про головные уборы. Также важно пить большое количество воды.

Кроме того, в мегаполисе из-за аномальной жары продлили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он действует до 2 часов 15 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москва 10 июля может побить жаркий рекорд, который установился в 1996 году. Тогда воздух прогрелся до 33,4 градуса.