«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве до 15 июля из-за аномальной жары

На территории столицы установилась аномальная жара. В связи с этим действие «оранжевого» уровня погодной опасности было продлено до 2 часов 15 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень предупреждает о погоде, потенциально опасной для населения: могут произойти стихийные бедствия, например, мощные пожары.

Еще несколько дней температура воздуха в мегаполисе в дневное время будет варьироваться от плюс 30 до плюс 35 градусов. Среднесуточная температура в данный период превысит климатическую норму на 7-9 градусов.

Для Подмосковья действует аналогичное погодное предупреждение, там его ввели до 3 часов 13 июля. В регионе ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 36 градусов. Также по области ввели «желтый» уровень из-за прогнозируемой грозы, период действия — с 17 до 20 часов 11 июля.