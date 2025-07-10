Ожидается до +35 градусов: Москва 10 июля готовится побить рекорд жары 1996 года

Синоптик Леус: 10 июля в Москве может быть побит рекорд жары 1996 года

Москва идет на штурм жаркого рекорда: 10 июля в городе может быть побит рекорд жары, установленный в 1996 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Дневной прогрев активизируется из-за теплых воздушных масс, из-за чего может обновиться суточный рекорд максимальной температуры воздуха — плюс 33,4 градуса, отметил синоптик.

В четверг в столице ожидается от 33 до 35 градусов жары, по области — от 30 до 35 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с.

Леус отметил, что к 11:00 температура воздуха поднялась до 32 градусов. Это на 5,6 градуса больше, чем 9 июля. Еще есть целый день, чтобы побить рекорд.

11 июля в столице ожидается от 33 до 35 градусов жары.