Подмосковная компания сможет расширить производство при поддержке ФРП МО

Компания «Молирен» стала получателем льготного займа фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Предприятие специализируется на производстве ферросплавов и лигатур, гидрометаллургической переработке молибдена и жаропрочных сплавов в виде порошков и штабиков. В рамках проекта компания расширит производство и запустит переработку продуктов из молибдена и рения в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Сумма займа составила порядка 20% всех затрат на реализацию инвестпроекта компании.

«Компания «Молирен» работает на отечественном рынке уже порядка 30 лет и сегодня выпускает более 15 видов продукции. Сегодня сотрудниками предприятия являются уже более 230 человек. В рамках проекта компания расширит действующее производство химической промышленности. Для реализации проекта компании был предоставлен заем размером 85 млн рублей на четыре года. Процентная ставка составит 3% годовых», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций. промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Средства, полученные в рамках займа, компания направит на приобретение технологического оборудования, его монтаж и наладку, а также на иные мероприятия по подготовке и запуску серийного производства. Мощность предприятия составит более 350 тонн в год.

Металл молибден используется как компонент жаропрочных и коррозионностойких сплавов для увеличения их прочности, твердости и устойчивости к коррозии и износу. Рений, который относится к тяжелым металлам с уникальной химической стойкостью, также применяют для создания покрытий, предохраняющих металлы от действия кислот, щелочей, морской воды и сернистых соединений. Кроме того, рений применяют в производстве осветительных приборов и электровакуумной техники, а также в сплавах для изготовления деталей точных приборов.

Подмосковные промышленники могут также получить займы в ФРП Московской области по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах можно на сайте: https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.