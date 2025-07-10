В поселке Клина отремонтировали дорогу

В поселке Шевляково Клина отремонтировали дорогу по улице Садовая. Раньше здесь была дорога переходного типа — в щебне. Безопасно — да, комфортно — не вполне. Теперь здесь так называемый «евроасфальт» — дорожное покрытие марки А16вн. Это горячий асфальтобетон повышенной прочности. Протяженность почти 3 километра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дорожной программе в округе Клин в этом году 33 дороги, из них 24 — на муниципальной дорожной сети и 9 — на региональной.

О ходе выполнения мероприятий программы Алене Сокольской в рамках выхода главы на территорию для приемки работ, состоявшегося вечером 9 июля, доложил заместитель Главы округа Владимир Кондратьев. Он уточнил, что мероприятия дорожного ремонта и строительства реализуются в рамках госпрограмм Московской области и нацпроекта Президента «Инфраструктура для жизни».

Финальная приемка работ осуществляется только после получения лабораторных исследований о том, что асфальт надлежащего качества и уложен профессионально и долговечно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.