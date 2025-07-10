В Рузском округе приступили к сносу четырех аварийных жилых домов

В Рузском муниципальном округе, в поселке дома отдыха «Тучково» ВЦСПС приступили к сносу четырех аварийных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажные и двухэтажные многоквартирные дома № 2, 4, 5 и 6 были построены в период с 1955 по 1983 годы. Площадь жилых объектов составляет от 120 до 890 квадратных метров.

Здания были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 34. Затем аварийные постройки были включены в перечень объектов для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийных зданий.

Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Всего на территории Рузского муниципального округа было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 108 объектов, что составляет 48% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.