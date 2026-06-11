Россиянам объяснили, какие деревья нельзя рубить на даче

Эксперт «Народного фронта» Татьяна Миронова предупредила, что некоторые деревья и кустарники на дачных участках нельзя вырубать без разрешения, сообщает RT .

Закон разрешает спиливать деревья и кустарники на дачном участке без согласования, если это не вредит окружающей среде и не нарушает права других людей.

Миронова призвала сначала проверить, не относится ли растение к ценным породам и не внесено ли оно в Красную книгу России или региона.

«Прежде чем срубить дерево на своем дачном участке, нужно уточнить несколько обстоятельств. Во-первых, относится ли данное дерево или кустарник к ценным породам или не внесен ли этот вид в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу региона. Например, к таким краснокнижным растениям относятся некоторые виды берез, можжевельников, дуб зубчатый, тис ягодный и другие», — предупредила она.

Эксперт добавила, что такие растения нельзя вырубать без разрешения. За ним нужно обратиться в местную администрацию. Также владельцу участка следует проверить ограничения, установленные земельным и природоохранным законодательством.

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