Россиянам объяснили, как мемы становятся инструментом пропаганды

сегодня в 14:51

Политолог Илья Гращенков рассказал о растущей роли мемов в политическом дискурсе. По его словам, использование этого формата стало особенно актуальным в эпоху доминирования социальных сетей и интернета, пишет RuNews24 .

«Мемы могут выступать в качестве инструмента пропаганды, воздействуя на подсознание людей и формируя определенные взгляды», — отметил эксперт.

Он привел пример использования мемов партией «Новые люди» — она включает их в агитационные материалы, чтобы «простым языком рассказать о сложных законах». По мнению Гращенкова, мем является «современным иероглифом», который эффективно передает большой объем информации.

«Мемы — это не просто картинки, а символы, за которыми скрывается глубокая система знаний. Они представляют собой сложный коммуникационный инструмент», — подчеркнул политолог.

Другие политические силы тоже начинают использовать мемы, однако пока этот инструмент задействован не в полной мере, считает Гращенков.