Россиянам объяснили, чем отличается ложный донос от клеветы

В Русской православной церкви заявили о необходимости ужесточения ответственности за ошибки сотрудников опеки и распространение ложных доносов на семью. Юрист Любим Лущик прокомментировал эту инициативу, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Эксперт объяснил, что ложный донос — это ситуация, когда человек предоставляет информацию, зная, что она не соответствует действительности. В настоящее время в Уголовном кодексе уже существует статья о клевете, которая регулирует подобные случаи. Это означает, что есть механизмы защиты от таких действий, однако они не всегда эффективно применяются. По словам Лущика, судебная практика по этому вопросу тоже не является единообразной.

Юрист обратил внимание, что сейчас нет необходимости в принятии отдельных законов или правил, так как существующие правовые нормы позволяют бороться с недобросовестными людьми, распространяющими ложную информацию.

В случае клеветы человек может обратиться в суд и доказать свою правоту. Однако, как признал эксперт, этот процесс является сложным и не всегда успешным из-за недостаточной практики и опыта.

Тем не менее если люди осознают нарушение своих прав, они всегда могут обратиться в суд для восстановления справедливости, подытожил юрист.