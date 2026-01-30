Не нужно быть хакером: россиянам назвали три правила защиты от кибермошенников

Кибермошенники — отличные психологи, ведь они бьют не по технологиям, а по эмоциям: страх, жадность и срочность. Звонок из «службы безопасности банка», письмо о «выигрыше» или «блокировке аккаунта» — это все крючки для внимания, а не технический взлом, сообщил РИАМО IT-специалист Вадим Белый.

«Главная уязвимость в вашей системе безопасности сидит между креслом и монитором. Это не ваш компьютер, это вы. Мошенники давно поняли, что взламывать человека через социальную инженерию проще и дешевле, чем ломать код», — объяснил Белый.

Он подчеркнул, что первым базовым правилом цифровой гигиены является тотальный скепсис. Никто не раздает деньги и не решает проблемы по телефону или через мессенджер. Следует положить трубку, вручную открыть сайт банка и позвонить по официальному номеру. Важно никогда не переходить по ссылкам из писем и сообщений.

По словам эксперта, второе правило — пароли. Следует навсегда забыть про «12345» и имя кота. Пароль должен быть уникальным для каждого сервиса. Человеку это не под силу, поэтому можно установить менеджер паролей. Это как личный сейф для всех цифровых ключей.

Третье правило цифровой гигиены — двухфакторная аутентификация везде, где возможно. Пароль — это первый замок. Код из СМС или приложения — второй. Взломать один замок намного проще, чем два.

«Вам не нужно быть хакером, чтобы защититься. Нужно лишь думать перед тем, как кликать. Ваш лучший антивирус — это ваш мозг. Пользуйтесь им», — заключил Белый.

