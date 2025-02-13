Россиянам назвали полезное свойство злости

В результате злости побочные эмоциональные процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей. Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Когда мы злимся, наш организм активизируется: учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень адреналина в крови увеличивается. Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей», — сказала Крашкина.

Она отметила, что, кроме того, злость часто возникает как реакция на чувство несправедливости или нарушение личных границ.

«Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе. Например, многие социальные движения начались именно с гнева на несправедливость. Злость также помогает нам сосредоточиться. Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и принимать четкие действия», — рассказала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что важно помнить, что злость сама по себе не является отрицательной эмоцией. Она становится полезной, если уметь управлять ею и направлять в конструктивное русло.