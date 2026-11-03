В Наро-Фоминске продолжают капремонт основного корпуса школы № 6

Капитальный ремонт школы № 6 на улице Ефремова в Наро-Фоминске продолжается в основном корпусе для старшеклассников. Работы планируют завершить к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт школы № 6 предусматривает обновление двух корпусов. Ремонт здания начальной школы уже завершили: ученики приступили к занятиям в обновленных помещениях 1 сентября 2026 года.

Сейчас в основном корпусе проводят кровельные и фасадные работы, начался монтаж инженерных систем. В здании 1960 года постройки площадью около 7 тыс. кв. м обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы охватят все внутренние помещения, включая пищеблок. Также предусмотрены благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Завершить капремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

Ремонт финансируют из бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.