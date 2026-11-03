Хуплу и эчпочмаки: россиянам рассказали о кулинарных традициях Приволжья

Кулинарные традиции Приволжья объединяют праздничный хуплу, сочные эчпочмаки, открытые перепечи и другие пироги. Начинки и способы приготовления различаются от региона к региону, сообщает «ФедералПресс» .

Чувашский хуплу традиционно пекли к большим праздникам. Закрытый пирог из дрожжевого теста начиняют свининой или бараниной, картофелем и луком. Его выпекают при 180–200 °C примерно 1–1,5 часа.

Татарские эчпочмаки делают треугольными, с мясом, картофелем и луком. В центре оставляют отверстие: во время выпечки через него доливают горячий бульон для сочности.

Марийские подкогыльо чаще готовят как крупные вареники, но в некоторых районах пекут похожие полузакрытые пироги с творогом и зеленью. Удмуртские перепечи — открытые корзиночки с грибами, капустой, мясом или яйцом и заливкой.

Мордовский панжакай начиняют картофелем, творогом и луком. Пермские посикунчики — маленькие жареные пирожки с мясным фаршем. В начинку добавляют ледяную воду, чтобы внутри оставался сок.

В нижегородском свадебном курнике слои курицы, гречневой каши и грибов разделяют тонкими блинчиками. Верх украшают фигурками из теста. К Дню народного единства приурочена акция «Пирог на четвертое»: участники угощают близких пирогами и делятся впечатлениями в соцсетях.

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