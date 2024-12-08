Россиянам напомнили, что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что работу в праздничные дни, которые будут с 1 по 8 января, работодатели должны оплачивать в двойном размере за каждый час. Об этом сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что российское законодательство четко регулирует данный вопрос.

«Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник», — сказал Гаврилов.

Как добавил парламентарий, для сотрудников на окладе это может быть допоплатой сверх установленной месячной нормы рабочего времени, если работа в праздничные дни превышает норму, то оплачиваются дополнительные часы или дни по двойной ставке. Если работа в рамках месячной нормы, то оплата — по одинарной ставке без надбавки.

По его словам, в законах РФ есть и альтернатива: если работник предпочитает взять дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты, то подобный отгул ему дают по согласованию с работодателем, но тогда работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке.