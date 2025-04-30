Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что 30 апреля в России объявлен сокращенным рабочим днем — он будет короче на один час. Это связано с предстоящим празднованием 1 Мая, сообщает РИА Новости .

Всего в мае россиян ждут два периода длинных выходных. При этом рабочий день 30 апреля сокращается на час, тогда как 7 мая он останется полным. А 8 мая — выходной, перенесенный с 23 февраля.

Эксперт отметила, что в последнем месяце весны будет 13 выходных при 18 рабочих днях. При окладной системе брать отпуск в мае невыгодно, так как оплата каждого рабочего дня становится выше.

Сокращение рабочего дня перед праздниками является стандартной практикой в России согласно трудовому законодательству.