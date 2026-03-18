Россиянам начали блокировать кредитки за частые переводы

В соцсетях юристы посоветовали принимать деньги на кредитки: якобы банки воспринимают поступления на кредитную карту как погашение долга и не блокируют счет. Однако эта схема все-таки не сработала. Несколько клиентов столкнулись с заморозкой кредиток. Банки потребовали от них явиться в отделения и внести долг наличными.

Экономист Ахмед Юсупов заявил, что если на карту массово приходят деньги от разных людей, а затем тратятся или выводятся, антифрод-система расценивает это не как погашение долга, а как аномальную активность. Банк может заподозрить скрытую предпринимательскую деятельность или обналичивание средств. Советы принимать деньги на кредитку создают лишь иллюзию безопасности и увеличивают риски.

В случае блокировки карты усложняется и погашение долга, возникает просрочка, которая портит кредитную историю, предупредил старший преподаватель Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Юристы рекомендуют обезопасить себя, указывая назначение платежа, оформлять статус ИП или самозанятого и заранее предупреждать банк о крупных переводах из-за границы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.