Россиянам могут запретить пропагандировать домашние роды

За распространение идей о естественных родах на дому, в частности, блогеров, могут начать штрафовать в России. В Госдуме уже разрабатывается закон, запрещающий пропаганду и идеализацию домашних родов, сообщает «Царьград» .

В Госдуме предлагается ввести наказание за продвижение идеи родов в домашних условиях. Депутаты выражают обеспокоенность тем, что подобные материалы представляют угрозу для жизни.

С данной инициативой выступила депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева. На первом этапе предлагается ввести административную ответственность, а контент, содержащий информацию о домашних родах, помечать как несущий опасность для жизни.

Ответственность будет распространяться не только на медицинский персонал, оказывающий помощь при родах на дому, но и на саму роженицу в случае смерти новорожденного.

Важно отметить, что женщины, выбирающие роды дома, часто не обращаются за помощью к квалифицированным медицинским специалистам, предпочитая услуги так называемых «доул» и «традиционных акушерок», не имеющих достаточного опыта и необходимого медицинского образования.

Ранее женщинам рассказали, как себя вести, если родовой процесс застал их дома. Медик скорой помощи Ольга Карасева заявила, что нужно постараться сохранить спокойствие и вызвать врачей.

