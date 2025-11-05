Без паники: что делать, если роды начались дома

Медик скорой помощи Ольга Карасева заявила, что, когда роды неожиданно начались в домашней обстановке, во-первых, стоит постараться сохранить спокойствие и вызвать врачей, сообщает RuNews24.ru .

«Не стоит паниковать и метаться — лучше принять удобное положение в ожидании медпомощи. Если же нет активных потуг и прорезывания головки, то лучше самостоятельно поехать в роддом и не терять время», — сказала фельдшер.

По мнению специалиста, незамедлительный вызов бригады скорой помощи крайне важен. Медицинские работники проведут оценку состояния роженицы и определят оптимальный план действий в сложившихся обстоятельствах.

Не нужно стесняться вызывать скорую, даже если кажется, что роды еще не начались. В некоторых случаях экстренная помощь требуется на самых ранних этапах, и своевременное реагирование способно сохранить жизни матери и младенца, отметила она.

Если бригада еще не прибыла, а обстановка требует немедленных действий, можно предпринять ряд простых мер. В первую очередь необходимо создать безопасные и комфортные условия для роженицы: уложить ее на кровать или диван и подложить чистую пеленку или ткань, чтобы обеспечить гигиену для новорожденного.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.