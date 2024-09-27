Россиянам дали советы по бюджетному ремонту

сегодня в 22:20

Многие россияне сталкиваются с необходимостью ремонта, но часто не имеют для этого достаточных средств. Однако это не повод отказываться от обновления интерьера, пишет Общественная Служба Новостей .

Для освежения потолка можно воспользоваться относительно бюджетными вариантами — побелкой известью, мелом либо покраской акриловой краской. Более затратным, но при этом эффектным решением станет оклейка обоями.

При ремонте стен стоит предварительно тщательно подготовить поверхность, а затем окрасить или оклеить ее недорогими обоями. При этом следует отдавать предпочтение более качественным материалам.

Работы по укладке напольного покрытия рекомендуется начать с очистки и выравнивания старой поверхности. В качестве экономичного варианта эксперты предлагают использование линолеума, ковролина или ламината.