Россиянам дали советы, как защитить свои деньги от цифровых мошенников

Цифровое мошенничество давно перестало быть историей про редких технических гениев. Чаще всего деньги у людей уводят через спешку, страх и давление. Эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал РИАМО, что в основе большинства таких схем лежит один и тот же прием.

«Человека выбивают из равновесия, пугают взломом, блокировкой, чужим кредитом или срочным списанием денег, а дальше подталкивают к действию без паузы на проверку. В результате он сам сообщает код, переводит средства или ставит на телефон опасное приложение», — объясняет Мокров.

По данным Банка России, в прошлом году объем операций без добровольного согласия клиентов вырос на 6,4%, количество таких операций увеличилось на 31,2%, а общий ущерб составил 29,3 млрд рублей. Эти цифры показывают, что речь давно идет не об отдельных эпизодах, а о потоке однотипных атак на обычных людей. Сценарий одинаковый: напугать, лишить человека времени на размышление и заставить принять решение прямо сейчас, отметил эксперт.

Как распознать мошенничество

Именно поэтому главный тревожный сигнал в любой такой истории не столько сам звонок, сколько срочность. Когда собеседник требует немедленно перевести деньги, назвать код из SMS-сообщения или перейти по ссылке, это уже повод остановиться. Кто торопит человека деньгами, тот почти всегда действует не в его интересах.

Поддельные сайты тоже очень частая схема. Внешне они могут почти не отличаться от настоящих, но выдает их адресная строка. У Госуслуг есть только один официальный адрес — gosuslugi.ru, а похожие варианты с лишними буквами, дефисами и приставками считаются опасными. Мошенники хорошо понимают, что большинство людей замечает знакомое слово в начале адреса и не дочитывает домен до конца.

Все эти схемы имеют три маркера: срочность, давление авторитетом и просьба раскрыть закрытые данные. Человеку могут представиться сотрудником банка, полиции, техподдержки или даже Центробанка. Но ЦБ прямо предупреждает, что его сотрудники не звонят гражданам с предложением спасать деньги, а безопасных счетов не существует. Если в разговоре звучит такая формулировка, звонок лучше сразу сбросить.

Мошенники — не технические гении, а психологические хищники. Многие до сих пор думают, что мошенник обязательно будет говорить грубо, путаться и выглядеть подозрительно с первых секунд. На деле они как раз спокойные и убедительные, очень сочувствующие и сопереживательные, создают ощущение, что времени думать уже нет и надо срочно спасать свои деньги.

Защита от мошенников

Защита от них состоит из довольно простых правил. Для электронной почты, банка и мессенджеров нужны разные пароли. Двухфакторную защиту лучше включить везде, где есть деньги, документы и важные аккаунты. По ссылкам из сообщений, писем и чатов лучше не переходить, если речь идет о входе, оплате или смене доступа. Код из SMS-сообщений нельзя сообщать никому ни при каких обстоятельствах.

Отдельное внимание стоит уделить почте и банковским приложениям. Через почту восстанавливают доступ почти ко всем сервисам, поэтому она должна быть защищена особенно жестко. На телефоне нужен нормальный пароль или биометрия, а не простая комбинация, которую легко подобрать. Если человеку предлагают установить программу для защиты счета или отмены подозрительной операции, это почти наверняка попытка получить удаленный доступ к устройству.

«Крупные суммы не стоит держать в одной точке. Когда все собрано на одном счете, в одном кошельке или на одной почте, любой перехваченный код или взлом бьют сразу по всему объему денег. Намного безопаснее разделять повседневные траты, сбережения и рабочие операции по разным инструментам и аккаунтам», — советует эксперт.

Главная уязвимость в таких историях обычно не в телефоне и не в приложении, а в привычке действовать с ходу. Мошенники давно работают по отлаженным сценариям, поэтому и защита должна начинаться с простого порядка действий: остановиться, перепроверить и только потом что-либо делать. Именно эта пауза чаще всего и спасает деньги, заключил Мокров.

