Россиянам дали пошаговую инструкцию по выравниванию стен в квартире

Для обеспечения качественного нанесения отделочных материалов в ходе ремонта необходимо предварительно выровнять стены. Как правильно провести этот важный этап подготовки, рассказала Общественная Служба Новостей .

Есть два основных метода выравнивания стен: визуальный и по маякам. Первый метод подходит для помещений с декоративной отделкой, где точность не является ключевым фактором, но важно, чтобы стены выглядели пропорционально и красиво. Этот способ позволяет скрыть небольшие дефекты стен.

Для достижения идеально ровной поверхности эксперты рекомендуют использовать метод выравнивания по маякам. Он заключается в установке специальных профилей-ориентиров на стены, потолок или пол, после чего между ними наносится штукатурка.

Процесс выравнивания по маякам состоит из нескольких последовательных этапов: подготовка поверхности, разметка и закрепление маяков, нанесение и выравнивание штукатурки, а также финишная обработка.

После завершения работ по выравниванию стен необходимо провести финишную обработку и шлифовку, чтобы получить гладкую и ровную поверхность, готовую к дальнейшей отделке.