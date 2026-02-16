Россиян ждут трехдневные выходные

В РФ началась последняя полная рабочая неделя февраля, после которой последуют трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает RT .

«Днями отдыха в связи с Днем защитника Отечества будут с 21 по 23 февраля 2026 года», — сообщается на сайте Госдумы.

Россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля — три дня подряд. При этом пятница, 20 февраля, коротким днем не считается, так как следующий день не праздничный, а обычный выходной.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

