Россиян ждет сокращенный рабочий день 2 ноября

В связи с переносом праздничных дней россиян ждет шестидневная рабочая неделя. 2 ноября станет рабочим днем, так как за его счет 30 апреля этого года был выходным, в результате чего граждане отдыхали 4 дня в майские праздники — с 28 апреля по 1 мая.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов призвал работодателей придерживаться Трудового кодекса и обеспечить соблюдение прав сотрудников 2 ноября.

Суббота, несмотря на то, что не является предпраздничным днем, будет рабочей, но укороченной. Таким образом, россияне в связи празднованием Дня народного единства будут отдыхать два дня: 3 и 4 ноября.

Ранее стало известно, что экскурсии и представления в честь Дня народного единства пройдут на ВДНХ. Также туристов ждут иммерсивные представления и мастер-классы.