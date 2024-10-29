Экскурсии и представления в честь Дня народного единства пройдут на ВДНХ

3 и 4 ноября на столичной ВДНХ пройдут экскурсии и исторический фестиваль, посвященные Дню народного единства, сообщает пресс-служба выставки.

«Программа подготовлена таким образом, чтобы интересно было всем — и взрослым, и детям. Помимо экскурсий, москвичей и туристов ждут иммерсивные представления и мастер-классы», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

3 и 4 ноября в 13 часов гостей приглашают на познавательную прогулку «Народное единство в символах архитектуры ВДНХ». Им покажут знаковые места: фонтан «Дружба народов», павильон № 1 «Центральный» и другие. Можно будет также узнать об истории празднования Дня народного единства.

4 ноября в 15:00, 17:00 и 19:30 начнутся экскурсии в центре «Космонавтика и авиация». Там расскажут о космических программах и экспериментах, проводящихся на орбите, о российских городах, где готовят к полетам, откуда можно запускать ракеты и спутники.

В этот же день в 17:00 и 19:00 всех приглашают на тематические прогулки по музею славянской письменности «Слово».

Вход на мероприятия свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться предварительной на сайте.