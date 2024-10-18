Россиян призвали отдать свое оружие для нужд СВО

Жители Курганской области могут сдать оружие для отправки его на СВО

Жителям Курганской области заявили, что они могут отдать свое легальное оружие для последующей отправки его бойцам ВС РФ, находящимся в зоне спецоперации на Украине. Соответствующая публикация появилась на сайте регионального управления Росгвардии.

Оружие у граждан принимают по договору пожертвования и акта приема-передачи. Зауральцев попросили сдавать для военных ружья, которые находятся в рабочем состоянии.

Чтобы передать оружие на нужды СВО, надо подать заявление в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета оружия. После этого росгвардейцы озвучат жителям порядок передачи ружей и оформят документы, чтобы в будущем «стволы» направили в государственные военизированные организации.

Отмечается, что граждане могут передать в зону СВО ружья, которые принадлежат им на законных основаниях.