Россиян призвали не оставлять сладости на могилах

Специалист Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова посоветовала не оставлять на могилах продукты: они привлекают медведей и других животных, сообщает Om1 Новосибирск .

В Бурятии жителей попросили временно не посещать городские кладбища и леса возле населенных пунктов из-за выходов медведей. Похожие предупреждения ранее публиковали в Лангепасе и Междуреченске. В сахалинской Охе два медведя появлялись среди могил: одного зверя ликвидировали, второго разыскивают.

Богомолова сообщила, что осенью медведи в регионе чаще выходят к населенным пунктам, туристическим стоянкам и местам, где выбрасывают мусор. При этом роста числа животных по сравнению с прежними годами она не заметила, а обращений о медведях на кладбищах не получала.

«В это время года медведи появляются возле населенных пунктов, на стоянках туристов или в местах, где выбрасывают мусор», — рассказала специалист.

Богомолова посоветовала не оставлять на захоронениях печенье, конфеты и другую еду. Ее могут растаскивать белки, ежи, лисицы и другие всеядные животные; следы остаются и за пределами кладбищ.

«Нами было замечено, как другие животные растаскивают эту неподходящую для них еду. Белки, ежи, лисицы — животные, которые более-менее всеядны и которым по какой-то причине чуть более голодно, чем обычно. Они могут растаскивать, пробовать, закапывать, бросать», — объяснила эксперт.

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