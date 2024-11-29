Россиян предупредили о страшной опасности из-за онлайн-шопинга

Онлайн-шопинг может оказаться опустошительным как для кошелька, так и для души, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

29 ноября начинается акция «Черная пятница», которая продлится целых три дня. Это традиционный период скидок и распродаж в магазинах.

«Онлайн-шопинг, безусловно, имеет множество преимуществ. Он позволяет экономить физические силы: не нужно посещать множество магазинов, можно в комфортных условиях дома просматривать бренды, составы товаров. Это также помогает избежать необходимости поднимать тяжелые сумки — продукты или покупки доставят прямо к двери. Однако онлайн-шопинг, который часто становится частью системы бессмысленных и беспочвенных покупок, может оказаться опустошительным как для кошелька, так и для души», — сказала Крашкина.

Она добавила, что такой риск высок в период скидок или «Черной пятницы», когда создается иллюзия выгоды.

«Часто подобные акции повышают самооценку за счет покупки товаров со скидкой, но возникает вопрос: не была ли изначальная цена искусственно завышена, чтобы создать видимость экономии? В основе такого шопинга лежит стремление человека максимально быстро получить результат», — объяснила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что считается, что тяжесть душевного состояния определяется количеством незакрытых ситуаций. Возможность быстро решить проблему — например, купить понравившуюся вещь для гардероба или предмет для обустройства дома — дарит кратковременные положительные эмоции.

«Однако радость от таких покупок быстро теряет яркость, и человек снова возвращается к новым покупкам, чтобы заполнить эмоциональную пустоту. Со временем приходит осознание, что потраченные средства не принесли ни пользы, ни удовольствия», — заключила специалист.