Россиян предупредили о рисках использования режима разработчика в смартфонах

Использование режима разработчика на смартфонах может представлять угрозу для безопасности устройств. Руководитель направления аналитических исследований компании Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала, что пользователь без необходимых технических знаний может нарушить нормальное функционирование смартфона, пишет «Секрет фирмы» .

По ее словам, данный режим предоставляет клиенту дополнительные настройки и возможности, недоступные при обычном использовании гаджета. Однако в неумелых руках он может нанести вред.

«С точки зрения кибербезопасности данный режим опасен тем, что пользователь способен удалить необходимые для защиты устройства файлы и приложения, что может повлечь за собой, например, заражение устройства вредоносным ПО», — предупредила Зиновкина.

Вместе с тем эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова отметила, что львиная доля функций данного режима будут интересны в основном разработчикам и тестировщикам мобильных приложений.