Россиян предупредили о новой схеме воровства аккаунтов в соцсетях

Киберпреступники начали воровать аккаунты россиян в соцсетях под видом «техподдержки», предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Праймом» .

Пользователю, по словам эксперта, приходит уведомление от «сотрудника» мессенджера, который сообщает о заявке на удаление учетной записи. Потом юзеру дают ссылку на сторонний сайт, где нужно ввести свои данные и код безопасности. Аккаунт жертвы после этого оказывается в руках злоумышленников.

«Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям», — добавил Шутов.

Он напомнил, что мессенджеры никогда не собирают заявки на удаление аккаунта. Сделать это можно только в настройках, доступных пользователю.