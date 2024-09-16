Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в «Билайне», такие случаи мошенничества участились.

Под видом сотрудников оператора связи злоумышленники предлагают абонентам подключить непубличные или скидочные тарифы.

Например, недавно аферисты позвонили клиенту оператора сотовой связи и предложили подключить тариф со скидкой 50%. При этом они обещали, что каждые два месяца он будет продлеваться в автоматическом режиме.

Затем они общались в мессенджере Telegram. Там мошенники попросили перевести деньги за два месяца, чтобы гарантировать подключение. Но после перевода тариф не подключился. После этого через два месяца абонент попытался написать «представителю» компании в Telegram, чтобы узнать о продлении, но ему ответили, что он находится в отпуске, а потом удалили чат.

В компании предупредили абонентов, что нужно быть бдительными и не доверять незнакомым. Лучше всего при подобных звонках проверить информацию на официальном сайте оператора связи. Еще клиентами посоветовали не сообщать никому личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.