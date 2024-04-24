Россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за страховщиков

Аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с фондами обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает Общественная Служба Новостей .

Злоумышленники выдают себя за сотрудников фондов ОМС и призывают граждан заменить свои полисы медстрахования.

По словам Парфентьева, мошенники предлагают скачать приложение Минздрава, которое на самом деле является поддельным. После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над телефоном и мобильным банком жертвы. Таким образом они могут получить доступ к личным данным, финансовым счетам и совершать мошеннические операции от имени граждан.

«Сегодня уже существуют фейковые «Госуслуги» и целые «созвездия» мошеннических структур для получения доступа к настоящим «Госуслугам», якобы государственные программы по раздаче денег в пандемию или, например, какие-то программы якобы от имени «Газпрома», — предупредил эксперт.

Урван Парфентьев подчеркнул, что пользователям важно всегда перепроверять информацию и быть осторожными.

Он порекомендовал не перезванивать по номеру, предоставленному мошенниками, а всегда уточнять все данные на официальных сайтах и звонить только по проверенным номерам. Только так можно избежать попадания в ловушку мошенников и защитить свои финансы и личные данные.