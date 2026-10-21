Россиян предупредили, что надпись «фермерский» не гарантирует качество продукта

Слова «натуральный», «фермерский» и «деревенский» на упаковке сами по себе не подтверждают качество товара. Покупателям стоит проверять состав и сведения о производителе, сообщает Life.ru .

В России нет законодательного определения понятия «натуральный продукт». Такая маркировка не требует подтверждающих документов и не исключает наличия загустителей, ароматизаторов или большого количества сахара. Изображения фермы и надписи «домашнее» также не дают гарантий.

С 1 января 2026 года действует разработанный Роскачеством ГОСТ Р 72236-2025 для фермерской продукции малого бизнеса. Он предусматривает указание названия и местонахождения хозяйства, состава и особенностей товара. Однако стандарт добровольный и не устанавливает требований к технологии производства и качеству.

Слово «органический» защищено законом с 2020 года. Для такой маркировки производитель должен получить сертификат, подтвердив отказ от пестицидов, химических удобрений, гормонов роста и антибиотиков. Роскачество советует проверять документ в реестре по данным сертификата или юридическому названию производителя.

Ингредиенты в составе перечисляют по убыванию их доли. Важны также точное название продукта, адрес производителя и срок годности. Восстановленное молоко делают из сухого порошка, а продукт с заменителем молочного жира должен иметь контрастную надпись «Содержит растительные жиры».

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